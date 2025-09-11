Donna senza dimora dorme da giorni su un letto all’aperto nel centro storico di Piacenza

Un volto che emerge da coperte consumate, un corpo disteso su una branda con materasso dalle parti di vicolo Santa Margherita (zona via Sant'Eufemia), nel centro storico di Piacenza. Questa è la scena documentata da una fotografia che mostra una donna senza fissa dimora che dorme all’aperto, pare, da diverse settimane. La Croce Rossa è stata informata e ha già effettuato un primo contatto con la persona, una donna sulla cinquantina che al momento rifiuta qualsiasi forma di aiuto. Sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere meglio la situazione. Lo scatto, inviato alla nostra redazione da Mauro Saccardi, ex consigliere comunale e volontario della Croce Rossa, mette in evidenza una condizione di disagio e allo stesso tempo di degrado, richiamando l’attenzione sulle difficoltà di chi vive in strada.