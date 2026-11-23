Il buio nei luoghi isolati fa paura a otto donne su dieci, un dato che potrebbe apparire prevedibile. Meno scontato, invece, che una donna su due non si senta sicura alle fermate delle stazioni di treni e bus o nei parcheggi, e il 43% nemmeno durante il viaggio sui mezzi pubblici. È quanto emerge dal questionario redatto dal Tavolo contro la violenza di genere, distribuito in 19 comuni piacentini, al quale ha risposto un campione spontaneo di 210 donne. I dati sono stati elaborati dall’Ufficio statistica della Provincia di Piacenza. Nadia Pompini, presidente del Tavolo: «Il nostro intento non è soltanto raccogliere dati, ma individuare soluzioni insieme ai Comuni, affinché nei Pug (Piano urbanistico generale) i territori vengano ripensati con uno sguardo al femminile».

Dopo aver coinvolto e reso protagonisti i giovani nelle attività del Tavolo provinciale contro la violenza, ideatori dei contenuti della mostra immersiva «Il rispetto tiene banco», sono attualmente in corso contatti con le università Cattolica e Politecnico per estendere sempre di più la rete che lotta concretamente contro la violenza, partendo dalle nuove generazioni.