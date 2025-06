Dopo il Tso tenta di fuggire con la figlia piccola

Mobilitazione ieri, 23 giugno 2025, per una donna con problemi psichiatrici che si è allontanata da una struttura e ha prelevato la figlia all'asilo, per poi dirigersi in stazione. Il suo piano sembra fosse quello di prelevare la figlia da poco affidata ai servizi sociali per poi dirigersi, in treno, lontano da Piacenza.

La donna di origine straniera di trentaquattro anni, destinataria nelle ore precedenti di un’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, è riuscita ad allontanarsi dalla struttura psichiatrica in cui si trovava in cura e prelevare la figlia, piccolissima, dall’asilo che frequenta, istituto ignaro del provvedimento preso solo poche ore prima nei confronti della madre.

Immediato il dispiegamento di un corposo contingente di pattuglie della polizia locale che hanno individuato la donna, in quel momento sola, nei pressi della stazione ferroviaria di Piazzale Marconi.

Attorno a lei, alle 13,30 di ieri, tra lo stupore generale, sono confluite cinque pattuglie (di cui due in borghese) con a bordo nove agenti, i quali hanno subito allertato i soccorsi della Croce Bianca per riportare la donna nella struttura che la ospitava.