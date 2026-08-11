Dragon Festival, finale amaro: rubato l’incasso della Pro loco
Colpo dopo l’ultima serata. Il presidente: «Cifra importante, ma il nostro impegno prosegue»
Nadia Plucani
|13 ore fa
Una delle serate del Dragon Festival - © Libertà/Nadia Plucani
Conclusione amara per il Dragon Festival di San Giorgio. Appena terminata l’ultima serata della cinque giorni di festa, qualcuno ha rubato l’incasso. «Una cifra importante», dice il presidente della Pro loco di San Giorgio, Lorenzo Rossi Zanetti.
Erano state cinque sere di grande festa, con gruppi musicali di grande livello, ottimo cibo e tanta partecipazione. Il presidente della Pro loco affida alla pagina Facebook dell’associazione le sue parole.