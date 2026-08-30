Dramma alle gare di motonautica a San Nazzaro: scontro sul Po, un pilota in rianimazione

Drammatico scontro tra quattro scafi sul fiume Po, a San Nazzaro, nel pomeriggio di domenica 30 agosto, mentre era in corso il "Gran Premio Regione Emilia Romagna" con lo svolgimento della terza tappa del Campionato Mondiale di F2 e del Campionato Europeo di OSY 400 in prova unica.



Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza e un ventenne norvegese - pilota di F2 - è stato portato all'ospedale di Parma in rianimazione.

Poco dopo la partenza, uno scafo si sarebbe capottato, coinvolgendo altre barche.

Alcuni testimoni parlano di 4 piloti portati a riva dalle barche di soccorso. Oltre al pilota in rianimazione, un altro è stato ricoverato a Piacenza con trauma cranico, gamba e polso fratturati.

L'intervento dell'eliambulanza a San Nazzaro

La bandiera rossa è scattata all'istante, bloccando la competizione mentre i soccorritori si sono lanciati in acqua.



Dalle rive, il pubblico ha seguito col fiato sospeso le frenetiche operazioni di soccorso dei piloti.

Pochi minuti dopo, le ambulanze inviate dal 118 sono giunte sul fiume, supportate dal personale medico di servizio alla gara.



I sanitari hanno prestato le prime cure d'emergenza sul posto. Le gare sono state ovviamente sospese.