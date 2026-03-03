Due auto in fiamme: «Straccio incendiato per appiccare il fuoco»

Due auto sono state date alle fiamme domenica pomeriggio lungo via Grazioli, a Castel San Giovanni. Danneggiate un’Alfa Romeo Giulia e un’Audi Q5 di proprietà di un residente. In quest’ultimo caso il proprietario è riuscito a spegnere le fiamme con un estintore, mentre nel caso della Giulia l’auto è andata completamente distrutta.

Dai sopralluoghi di carabinieri e vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme, è emerso che gli incendi siano stati appiccati con una tecnica particolare. «Hanno incendiato uno straccio infilato nel serbatoio»

Ad accorgersene sono stati i residenti che hanno visto le fiamme e il fumo e hanno subito dato l’allarme. I carabinieri a cui è stata sporta denuncia stanno portando avanti le indagini del caso.