Due auto in fiamme: «Straccio incendiato per appiccare il fuoco»
Ad accorgersene sono stati i residenti di via Grazioli a Castel San Giovanni. che hanno visto le fiamme e il fumo e hanno subito dato l’allarme
Mariangela Milani
|1 ora fa
Due auto sono state date alle fiamme domenica pomeriggio lungo via Grazioli, a Castel San Giovanni. Danneggiate un’Alfa Romeo Giulia e un’Audi Q5 di proprietà di un residente. In quest’ultimo caso il proprietario è riuscito a spegnere le fiamme con un estintore, mentre nel caso della Giulia l’auto è andata completamente distrutta.
Dai sopralluoghi di carabinieri e vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme, è emerso che gli incendi siano stati appiccati con una tecnica particolare. «Hanno incendiato uno straccio infilato nel serbatoio»
Ad accorgersene sono stati i residenti che hanno visto le fiamme e il fumo e hanno subito dato l’allarme. I carabinieri a cui è stata sporta denuncia stanno portando avanti le indagini del caso.