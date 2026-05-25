Due in monopattino senza casco, fermati dall'Esercito
In viale Abbadia due ragazzi a bordo di un monopattino, oltre tutto senza casco, sono stati fermati da una pattuglia dell'operazione Strade Sicure
Cristian Brusamonti
|3 ore fa
Senza casco, senza targa, oltre ad essere in due su un mezzo che può portare al massimo una persona. Due giovani sono stati bloccati questa mattina in viale Abbadia mentre circolavano entrambi sullo stesso monopattino, senza indossare il caso e senza aver registrato il mezzo alla Motorizzazione Civile.
A fermarli è stata una pattuglia dell'Esercito impegnate nell'operazione Strade Sicure.