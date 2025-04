Ecco le ultime immagini di Aurora ancora in vita

È un video inedito e ripreso dalla telecamera piazzata nell’androne di ingresso del palazzo di via IV Novembre dove la ragazzina viveva con la madre Morena. La durata è di poco più di un minuto, e mostra le ultime immagini di Aurora viva. Sono le 7 e 45 del mattino del 25 ottobre scorso.

Aurora Tila, la 13enne per la cui morte è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario un 15enne della provincia che aveva frequentato, scende dall’ascensore. Lui la sorprende arrivandole alle spalle. La ragazzina si porta una mano alla bocca, sembra esprimere sorpresa (sconcerto?). Si volta, il ragazzo la cinge in un abbraccio.

Aurora si lascia stringere in quell’abbraccio, ma non lo restituisce. I due ragazzi, anziché uscire (Aurora doveva recarsi a scuola) ridanno le spalle alla telecamera per entrare nell’ascensore del medesimo palazzo. Quando, alle 9 e 22 come indicato dal timer della telecamera, si vede improvvisamente l’adolescente correre giù (dalle scale? dall’ascensore?) e scendere i pochi gradini prima del portone di uscita, Aurora è già morta. Il video è stata pubblicato in anteprima dal programma Pomeriggio Cinque (Mediaset).