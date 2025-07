"Educare con la Musica": seminario al Conservatorio

Martedì 8 luglio, dalle ore 9 alle 13, l’Auditorium del Conservatorio Nicolini ospiterà il seminario “Educare con la musica: pratiche e prospettive nella scuola di oggi", condotto da Simona Favari, dirigente scolastica e formatrice.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto "ConsERvatorio Orienta, finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna – FSE+, e rappresenta un’occasione di approfondimento e orientamento per chi desidera esplorare le connessioni tra musica, educazione e scuola.

Partendo dall’esperienza del progetto "Dalla classe all’orchestra", che coinvolge oltre 600 studenti in percorsi orchestrali e corali ispirati al modello Abreu, il seminario offrirà una riflessione approfondita sul ruolo della musica nei contesti educativi contemporanei. L’incontro sarà un’occasione di orientamento professionale per i giovani laureati in musica, esplorando le opportunità di inserimento nelle scuole attraverso progetti educativi o l’insegnamento nella scuola statale.

Il percorso proposto da Simona Favari intreccia didattica, inclusione, relazione educativa e dimensione emotiva dell’apprendimento, restituendo uno sguardo appassionato e concreto su cosa significa oggi educare attraverso la musica.

L’iniziativa si rivolge a studenti, docenti, educatori e a tutti coloro che sono interessati a comprendere come la formazione musicale possa rappresentare una leva fondamentale per l’innovazione pedagogica.

La partecipazione è gratuita, in presenza o da remoto.