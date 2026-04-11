Elezioni, Carini si ricandida a Pontenure: «Non è una rivincita»

Giuseppe Carini presentando ufficialmente la sua ridiscesa in campo per le elezioni del sindaco di Pontenure, il 24 e 25 maggio. Carini, pensionato, ha alle spalle una carriera lavorativa spesa in vari ambiti: dall’informazione scientifica all’insegnamento. Ora si candida, dopo l’esperienza amministrativa che si era conclusa dopo solo un anno di mandato a settembre, con la sfiducia votata da quattro consiglieri di maggioranza e tre della minoranza. Già da diverse settimane il suo nome circolava con insistenza come capolista di una nuova formazione civica. E ora è ufficiale, «Non è una rivincita». Mette subito le cose in chiaropresentando ufficialmente la sua ridiscesa in campo per le elezioni del sindaco di, il 24 e 25 maggio. Carini, pensionato, ha alle spalle una carriera lavorativa spesa in vari ambiti: dall’informazione scientifica all’insegnamento. Ora si candida, dopo l’esperienza amministrativa che si era conclusa dopo solo un anno di mandato a settembre, con la sfiducia votata da quattro consiglieri di maggioranza e tre della minoranza. Già da diverse settimane il suo nome circolava con insistenza come capolista di una nuova formazione civica. E ora è ufficiale, come quella di Sergio Fuochi , sfidante, di cui abbiamo riferito l’intenzione nell’edizione del 29 marzo.

«La motivazione principale della mia ricandidatura rimane ancora il mettermi a disposizione della collettività e propormi come alternativa ad un quadro amministrativo che si perpetuava da decenni. Sono convinto che l’alternanza sia la base della democrazia e della trasparenza. Non mi colloco affatto in un’ottica di rivincita, perché non si tratta di una gara o di un gioco, ma della fiducia che accordano i cittadini». le parole di Carini.