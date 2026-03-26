Pontenure, saranno due liste di campo “larghissimo”
Continuano le indiscrezioni su Fuochi e Carini a ormai due mesi dal voto. Ecco a che punto sono
Elisa Malacalza
|3 ore fa
Il municipio di Pontenure
Era stato anticipato da Libertà ma ora c’è un tassello in più verso l’ufficialità. Sergio Fuochi, presidente dell’associazione Insieme per l’hospice, scioglie le riserve e si prepara a candidarsi come primo cittadino di Pontenure, in vista del voto del 23 e 24 maggio e della presentazione delle liste fissata ormai tra meno di un mese. Nelle scorse ore, infatti, stando a quanto è stato possibile apprendere, si è tenuto l’incontro di Fuochi con quella che verosimilmente sarà la propria lista. Ancora una fase prodromica, dedicata alla scelta del nome e a quella del simbolo. Che non dovrà tendere né troppo a destra, né troppo a sinistra, alla ricerca di un equilibrio che nei paesi è sempre una chimera.
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