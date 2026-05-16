Elezioni Ferriere, Bavagnoli: «Digitalizzazione e anziani mai soli»

«La digitalizzazione del territorio è fondamentale perchè può realmente consentire a una famiglia di restare sul territorio». Quando pensa ai servizi da migliorare pensa alla ricezione internet il candidato sindaco Lorenzo Bavagnoli. «Un occhio di riguardo a nuove generazioni e anziani che indipendentemente da dove si trovano non devono mai sentirsi soli» precisa.

Incrementare la copertura internet, investire nell’istruzione e nei servizi dedicati a famiglie e nuove generazioni e attenzione particolare agli anziani che vivono sul territorio. Questi gli obiettivi della lista "Ferriere futura" che sostiene la candidatura a sindaco di Lorenzo Bavagnoli.

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra continuità e novità