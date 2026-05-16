Elezioni Ferriere, Oppizzi: «Ampliare la gamma di servizi e investire sulle famiglie»
Si vota a Ferriere, come a Pontenure, il 24 e 25 maggio
Marco Vincenti
|1 ora fa
«Abbiamo aperto l'asilo nido e lo terremo aperto anche in futuro». Parte da qui la sindaca uscente Carlotta Oppizzi interrogata sul programma legato ai servizi dedicati a famiglie e nuove generazioni.
Welfare al primo posto per la lista civica "Ferriere radici e futuro" che sostiene la ricandidatura di Carlotta Oppizzi nel capoluogo dell’alta Val Nure. Nel programma rientrano la conferma del custode solidale, l’infermiera di comunità, la volontà di completare il poliambulatorio, il contributo alla natalità.
Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio