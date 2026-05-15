Elezioni Pontenure, Carini: «Risolveremo il problema traffico in via Garibaldi»

«Risolvere il problema del traffico in via Garibaldi significa risolvere un problema ambientale, un problema di sicurezza e di viabilità». Ne è convinto l'ex sindaco Giuseppe Carini che, sostenuto dalla lista "Pontenure sei tu" si ripresenta all'elettorato con un programma variegato all'interno del quale grande attenzione è rivolta proprio al tema del traffico.

L’attenzione alla tematica ambientale si lega a quella della sicurezza stradale nel programma elettorale della lista "Pontenure sei tu" che sostiene la ricandidatura post commissariamento di Giuseppe Carini. Centrale per raggiungere l’obiettivo la riduzione del traffico lungo via Garibaldi e una modifica della viabilità sulla via Emilia che possa favorire le attività commerciali.

Appuntamento al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio.