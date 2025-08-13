Elisa Lanfranchi con il suo trattore va più forte di tutti

Vince chi fa più metri. Il motore “truccato” del suo trattore ha 200 cavalli o giù di lì. La “slitta” da tirare pesa la bellezza di 20 tonnellate. Troppo poche per far paura a Elisa Lanfranchi, 22enne piacentina campionessa italiana (unica donna in gara con tutti uomini) di Tractor Pulling (categoria: Piccola).

Elisa, che ha frequentato l’istituto tecnico Marconi e oggi sta per laurearsi in Ingegneria meccanica a Parma, è la lady in carica del 2024, e ci sono buone probabilità che faccia il bis nel 2025. Manca solo una data (6 settembre, a Udine) e al momento guida la classifica, anche se alle sue spalle ci sono soltanto due punti che la dividono dall’inseguitore.