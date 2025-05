Emozione per l'ultimo saluto a Gabriele: "Vivremo anche per te"

Davanti alla basilica di Sant’Antonino sono i rombi delle moto a salutare per l’ultima volta Gabriele Tancredi, morto ad appena diciotto anni per un incidente in moto a Pradella, sulla statale 45. Le parole non ci sono più, non esistono davanti alla morte di un figlio, di un fratello, di un amico, di un ragazzo di diciotto anni. Esistono i motori che girano e lo fanno forte, fortissimo: la moto di Gabriele, la sua Aprilia di cui era così orgoglioso, è parcheggiata in prima fila: gli amici, uno dopo l’altro, vi depongono delle rose bianche come la bara del ragazzo.