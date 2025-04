Moto, terzo schianto in due giorni sulla Statale 45

Con il bel tempo e il "ponte" del 25 Aprile, in Valtrebbia sono tornate puntuali le moto. E con queste, purtroppo, inizia la stagione degli incidenti delle due ruote che "piegano" un po' troppo lungo i tornanti della Statale 45. Dopo due incidenti registrati nella giornata di sabato 26 aprile, il giorno seguente, domenica 27, si è registrato un nuovo scontro che ha visto coinvolti motociclisti. E' accaduto nel tratto di Statale tra i comuni di Cortebrugnatella e Cerignale. Due moto si sono scontrate tra loro mentre viaggiavano in direzione opposta.

Difficile stabilire chi abbia invaso la corsia altrui - cosa che spetta ai carabinieri della stazione di Marsaglia, intervenuti sul posto - ma il bilancio è di un motociclista ferito in modo piuttosto serio, trasportato all'ospedale di Piacenza. L'incidente si è verificato poco dopo le 12, su un tratto di Statale 45 particolarmente ricco di tornanti. Proprio in corrispondenza di una curva, le due moto sono arrivate a toccarsi incrociando le loro traiettorie: quanto è bastato per innescare la caduta.

Ad avere la peggio è stato uno dei due motociclisti, che ha riportato la frattura di un braccio. Per questo, è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza dopo essere stato medicato e stabilizzato sul posto dai sanitari della Croce Rossa di Marsaglia, intervenuti con un mezzo del 118 di Bobbio e i vigili del fuoco. Le sue condizioni, frattura a parte, non sono preoccupanti.

Il primo caso del week-end che ha visto coinvolti motociclisti sulla Statale 45 risale a sabato 26 alle 15. Sui tornanti tra Lenzino e Ponte Organasco un 19enne che stava facendo un giro con amici è scivolato sull’asfalto ed è stato recuperato dai soccorritori: non è grave. Mezz'ora più tardi, a Coni di Travo, in prossimità del semaforo di cantiere, una donna di 48 anni proveniente dalla provincia di Bergamo è finita a terra dopo essere caduta da una motocicletta, riportando un forte colpo al bacino.