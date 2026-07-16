Eolico sul Crociglia, il no di Ferriere è arrivato a Roma

Carlotta Oppizzi e gli abitanti di Ferriere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, la città di Roma ha accolto la delegazione piacentina e le 1.600 osservazioni contrarie Trasferta romana per la sindacae gli abitanti di Ferriere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, la città di Roma ha accolto la delegazione piacentina e le 1.600 osservazioni contrarie al tanto discusso progetto di impianto eolico sul Crociglia . Il gesto racchiude lo spirito di una comunità che si batte per la tutela del proprio territorio e soprattutto a «tenere alta l’attenzione sul problema» aggiunge la sindaca Oppizzi, preoccupata per quello che può diventare uno «stravolgimento irreversibile del luogo». Per ora la speranza è che la procedura prosegua e che il riscontro sia positivo. «Non vogliamo nemmeno immaginare - dicono i ferrieresi - che un progetto di questa portata venga realizzato sul Crociglia».

Ad accogliere la delegazione proveniente da Ferriere è stata la senatrice della Lega, Elena Murelli. «Ho voluto essere al loro fianco - ha spiegato - per ribadire, ancora una volta, la vicinanza alle istanze del territorio e il diritto delle comunità locali a essere ascoltate nei processi decisionali che riguardano il loro futuro. Le oltre 12.000 firme raccolte contro il progetto rappresentano un segnale forte che le istituzioni non possono ignorare. Non siamo di fronte a una contrapposizione ideologica alle energie rinnovabili, ma alla richiesta di una transizione ecologica che sia davvero sostenibile, rispettosa dell’ambiente, del paesaggio e delle persone che vivono e custodiscono questi territori. Continuerò - ha concluso Murelli - a seguire con attenzione l’iter del progetto, portando nelle istituzioni le ragioni del territorio piacentino. Difendere l’ambiente significa anche tutelare la biodiversità, le attività agricole, il turismo e l’identità delle nostre montagne».