Era sparito da due giorni: 59enne trovato morto in casa

Nessuno aveva più avuto notizie di lui da venerdì sera, quando il suo telefono ha iniziato diventare “muto”. E purtroppo i presentimenti dei conoscenti sono diventati, nella mattina di domenica 6 giugno, una triste conferma: un 59enne è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione a Carpaneto, dove viveva solo. L’uomo, da quanto si è appreso, si sarebbe sentito male e sarebbe morto, per cause naturali, senza riuscire a chiamare aiuto.

L’allarme è scattato in una palazzina di via Carducci quando la donna delle pulizie, che aiutava l’uomo a sbrigare le faccende domestiche, è arrivata a casa del 59enne preoccupata dal fatto che da un paio di giorni non si fosse fatto vivo al telefono. In più, uno strano odore all’interno della palazzina non lasciava presagire nulla di buono. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco: quest’ultimi sono stati costretti ad entrare all’interno dell’appartamento chiuso a chiave attraverso una finestra. Una volta dentro, si sono trovati di fronte a una situazione di degrado e sporcizia, fino a trovare il corpo del 59enne a terra, sotto ad un tavolo: verosimilmente, l’uomo si è sentito male improvvisamente e si è accasciato a terra, senza avere neppure il tempo di cercare soccorso. Si presume che l’uomo, che lascia genitori e un fratello che abitano a Milano, fosse deceduto da circa un paio di giorni.