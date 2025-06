Europe for Peace Piacenza si mobilita per la manifestazione del 21 giugno

È stata indetta per sabato 21 giugno, alle ore 14, a Roma, una grande manifestazione nazionale promossa nell’ambito della Campagna europea #StopRearmEurope, che vede unite oltre 300 reti, organizzazioni sociali, sindacali e politiche in tutta Europa, con oltre mille adesioni da 18 Paesi.

In Italia, la mobilitazione è promossa da Arci, Acli, Cgil, Ferma il Riarmo, Sbilanciamoci!, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia, Attac e Transform Italia. L’appuntamento del 21 giugno a Roma segna l’inizio della settimana europea di mobilitazione (21–29 giugno) in occasione del vertice Nato che si terrà a L’Aja, dove verrà definito il nuovo e massiccio piano di riarmo promosso dall’Unione Europea.

- si legge in una nota - aderisce convintamente alla manifestazione e sta organizzando una partecipazione collettiva da Piacenza, con l’allestimento di pullman per raggiungere Roma. Invitiamo tutte le persone interessate a unirsi a questa mobilitazione fondamentale per la pace e la giustizia a inviare entro lunedì 16 giugno una pre-adesione scrivendo a:, indicando nome, cognome, numero di cellulare ed email. Appena definito il costo individuale del viaggio in pullman, comunicheremo l'importo e chiederemo conferma dell'adesione. Sarà anche un’occasione per ribadire con forza il No all’invasione finale di Gaza da parte di Israele e per denunciare tutte le politiche di guerra, repressione e autoritarismo che si stanno rafforzando in Europa e nel mondo. Partiamo da Piacenza per far sentire la nostra voce. Un altro mondo è possibile: un’Europa di pace, giustizia e diritti».