Fa acquisti e anziché pagare se la dà a gambe: bloccata dalla farmacista

Fa acquisti in farmacia per un valore di 175 euro poi, al momento di saldare il conto, si dà alla fuga con uno scatto da centometrista. E' accaduto ieri, giovedì 8 maggio, alla farmacia all'angolo tra viale Dante e via Nasolini. La giovane di origini africane, una volta all'esterno, ha momentaneamente abbandonato la refurtiva in un cestino dell'immondizia: un'azione volta a evitare, nel caso fosse stata intercettata, di essere accusata del furto. Un dettaglio che non è sfuggito però a una delle dottoresse della farmacia che ha così atteso il ritorno della giovane che puntualmente si è verificato. A quel punto, la stessa farmacista ha bloccato la donna prima dell'arrivo a tempo di record della polizia. La giovane ladra è stata così identificata, la farmacia si riserva di sporgere denuncia.