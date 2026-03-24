Federsolidarietà Piacenza, Paola Gemmi confermata presidente

Federsolidarietà Piacenza ha confermato Paola Gemmi alla presidenza provinciale. L’elezione per acclamazione è avvenuta nei giorni scorsi al termine dell’assemblea che raccoglie le cooperative sociali aderenti a Confcooperative attive sul nostro territorio in svariati settori: educazione, assistenza e cura alle persone, ristorazione, cultura, manutenzione e tutela dell’ambiente.

L’assemblea, tenutasi nello spazio Too, è stata aperta dal presidente provinciale di Confcooperative Daniel Negri, che ha sottolineato il fondamentale apporto di Federsolidarietà nell’importante confronto a livello regionale sul tema della sostenibilità dei servizi e dell’accreditamento: «Le nostre imprese sociali sono protagoniste di una delicata fase di trasformazione del welfare locale, che nei prossimi anni avrà sempre più bisogno del loro contributo di innovazione e di coesione».

Paola Gemmi ha ringraziato i componenti del Comitato di settore uscente e annunciato il tema prescelto da Federsolidarietà nel dibattito che porterà all’assemblea nazionale: «Oltre il Giardino». «Un titolo che esprime la volontà di guardare al futuro – ha affermato – e alle sfide delle nostre cooperative, che sono sempre chiamate a cogliere e ad anticipare i cambiamenti nella società e i bisogni emergenti. E’ anche uno slogan che ci sprona a riflettere sulla necessità di essere pratici e allo stesso tempo costruttivi». «Con questa assemblea – ha rimarcato Gemmi - inizia una nuova stagione di operatività insieme, al comitato eletto spetterà infatti il compito di proseguire il lavoro di squadra realizzato in questi anni». Tra le iniziative messe in campo negli ultimi tempi anche la giornata di «recruiting» in collaborazione con Cooperjob per dare una risposta alla ricerca di personale qualificato nell’ambito dei servizi alla persona.

In video collegamento è intervenuto Antonio Buzzi, presidente di Federsolidarietà Emilia Romagna, che ha toccato alcuni temi chiave, a partire dall’«impegno per rilanciare le cooperative di tipo B di inserimento lavorativo che stanno affrontando un momento di trasformazione anche normativa». «Per questo è stato avviato un percorso di approfondimento e riflessione – ha ricordato – a livello regionale per rilanciare questo tipo di imprese e supportarle nello sviluppo». «Dobbiamo – ha proseguito – dare una spinta verso la ridefinizione del quadro legislativo che valorizzi la distintività delle imprese che hanno una finalità sociale. Per riconoscere il diritto al lavoro come una leva fondamentale di integrazione e inclusione». Da parte di Buzzi è stato posto anche l'accento sull'innovazione dei servizi nel rapporto con gli enti pubblici, «sempre più necessaria per l'affermazione di un welfare collaborativo». Altro argomento chiave toccato è la capacità di essere attrattivi verso i giovani per promuovere un ricambio generazionale vero e necessario nelle imprese.

Al termine dei lavori è stata comunicata la composizione del nuovo Comitato Provinciale di Federsolidarietà Piacenza, che vede accanto alla presidente Paola Gemmi (Kairos Servizi Educativi), la vice Francesca Cavozzi (Unicoop), Alice Basini (Eureka), Alessandro Boccaccia (Geocart), Maurizio Capelli (La Gemma), Paolo Menzani (Consorzio Sol.Co. Piacenza), Patrizia Mizzi (Auroradomus), Paolo Savinelli (C.O.TE.PI Educazione & Lavoro), Cristian Sileo (L’Arco), Margherita Spezia (Xenia B). Il prossimo appuntamento è l'assemblea regionale in programma il 20 aprile a Bologna.