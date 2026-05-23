Festa della Repubblica con un doppio appuntamento

Piacenza si prepara a celebrare la festa della Repubblica. Lo fa con un doppio appuntamento: il 27 Maggio alle 17 nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese si terrà la conferenza pubblica “Piacenza, dalla Liberazione alla Repubblica. I protagonisti della rinascita democratica nel Piacentino” con il past president di Anpi Romano Repetti, mentre il 2 giugno in piazza Cavalli alle 10 ci sarà la celebrazione istituzionale e alle 20 il concerto con l’orchestra di Matteo Bensi e il ristoro con i batarò preparati dagli Amici di Roccapulzana.

Le due iniziative sono state presentate in municipio dall’assessore Francesco Brianzi, dalla presidente provinciale dell’Anpi Nadia Maffini, dalla presidente della sezione cittadina “Medina Barbattini” di Piacenza Giulia Piroli e dallo stesso Repetti.

“Nella conferenza si parlerà dell'esperienza straordinaria di autogoverno locale vissuto dai piacentini nei primi mesi dopo la fine dell’occupazione dell'esercito hitleriano e del regime fascista il 28 aprile 1945 - spiega Repetti - crediamo di avere reso un omaggio doveroso a queste figure che nell’immediato dopoguerra ricostruirono la democrazia nel nostro Paese”.