Festa techno nei campi da padel: «Troppo caos»

Da una parte ci sono i residenti che si lamentano del rumore e degli schiamazzi. Dall’altra ci sono i titolari che, carte alla mano, evidenziano come tutto si sia svolto in regola. Quel “tutto” è una serata di musica che lo scorso sabato ha avuto come teatro i locali di Pianeta Padel Piacenza, la struttura che si affaccia sul parcheggio dello stadio in via Gorra.

Centinaia di ragazzi si sono radunati nei campi lo scorso fine settimana per ascoltare la musica e ballare fino a mezzanotte: i video pubblicati sui social di Pianeta Padel mostrano i campi pieni di gente che segue il ritmo della musica.

«Il rumore era troppo, fino a mezzanotte abbondante abbiamo continuato a sentire il rimbombo della musica, senza tralasciare i ragazzi che hanno fatto confusione nel piazzale» sottolineano i residenti.