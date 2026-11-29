Urla e tonfi nel cuore della notte hanno allarmato alcuni residenti di via Colombo, a Piacenza, tanto da spingerli a telefonare al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che, dopo aver ripetutamente suonato al campanello dell’abitazione da cui provenivano i rumori, si sono trovati davanti un trentenne di nazionalità pakistana.

«Ho appena ricevuto il mio stipendio e ho pensato di festeggiare», ha spiegato l’uomo, visibilmente imbarazzato, raccontando di aver contattato una escort per trascorrere la serata.

Entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno trovato bottiglie di birra e tracce di alcolici, ma della donna non c’era più alcuna traccia.

Il trentenne ha assicurato agli agenti che sarebbe andato a dormire senza arrecare ulteriore disturbo ai vicini. La promessa, tuttavia, non gli ha evitato una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti: durante il controllo, infatti, i poliziotti avevano rinvenuto anche tracce di cocaina su tavoli e mobili.