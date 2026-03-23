Fiamme sul tetto della sede Ivri Sicuritalia, intervengono i vigili del fuoco
Le cause sono in via di accertamento. Non si sono registrati feriti
Redazione Online
|2 ore fa
Intervento dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo, presso la sede di via Marcolini a Piacenza di Ivri Sicuritalia, a causa di un principio di incendio.
Le fiamme sono scaturite sul tetto, per cause in via di accertamento. Non si sono registrati feriti.
Le fiamme sono scaturite sul tetto, per cause in via di accertamento. Non si sono registrati feriti.
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