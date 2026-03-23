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Fiamme sul tetto della sede Ivri Sicuritalia, intervengono i vigili del fuoco

Le cause sono in via di accertamento. Non si sono registrati feriti

Redazione Online
|2 ore fa
Fiamme sul tetto della sede Ivri Sicuritalia, intervengono i vigili del fuoco
1 MIN DI LETTURA
Intervento dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo, presso la sede di via Marcolini a Piacenza di Ivri Sicuritalia, a causa di un principio di incendio.
Le fiamme sono scaturite sul tetto, per cause in via di accertamento. Non si sono registrati feriti.
 

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