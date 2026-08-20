Fiamme sul tetto, i vigili del fuoco provvidenziali a Pizza +1

«La fuliggine incandescente ha innescato un incendio che ha coinvolto anche una parte del tetto. È ancora presto per una valutazione dei danni, ma l'importante che nessuno si sia fatto male». Le parole di Stefano Barbone, capo squadra dei vigili del fuoco di Piacenza intervenuto nel primo pomeriggio di oggi all'interno dello stabilimento «Pizza +1» in via Galilei, a Gariga.

Prima il fumo, poi le fiamme. Probabilmente divampate a causa della fuliggine all'interno di una canna fumaria. È quanto accaduto nel quartiere logistico della frazione di Podenzano. L'allarme è stato dato dai dipendenti dell'azienda che realizza prodotti da forno e li commercializza in tutto il mondo. Sul posto, fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e di Castel San Giovanni, con il supporto di autobotte e autoscala.

Ancora da accertare l'ammontare dei danni alla struttura, ma fortunatamente nessun dipendente è rimasto ferito o intossicato.

La fotogallery di Gianfranco Di Silvestro