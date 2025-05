Finti venditori, veri ladri: il vicino di casa sventa la razzia alla villetta

Si fingono venditori ambulanti e cercano di razziare una villetta, ma il vicino li vede e li mette in fuga. È successo a Trevozzo, lo scorso fine settimana. Ad essere presa di mira è stata una villetta bifamiliare. Prima i ladri, tre arrivati a bordo di una Mini Cooper verde, hanno tentato di farsi aprire la porta di una delle due villette, fingendosi venditori di aspirapolvere, da un'anziana di 82 anni che però non ci è cascata. Si sono quindi diretti verso la villetta appena a fianco, che in quel momento era vuota. Quando però hanno cercato di forzare la porta il vicino, dirimpettaio, li ha visti e ha dato l'allarme.

Ne è nato da un lato un fuggi fuggi dei ladri e dall'altro un inseguimento da parte dei vicini, di cui uno si è anche messo in auto per tentare di bloccare la fuga. Alla fine i tre sono fuggiti a tutta birra in direzione Nibbiano. Le scene sono state riprese dalle telecamere piazzate lungo la via.