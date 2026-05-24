Fiorenzuola: “spacchettata” la Collegiata per la festa di primavera

Per la festa di primavera, che va in scena piazza Molinari in questo fine settimana, non ci sarà più l’impalcatura che per oltre un anno ha impacchettato la chiesa Collegiata sul lato nord né la gru che aveva occupato alcuni posti auto sul lato sud. Si sono infatti ormai conclusi da poche settimane gli imponenti lavori che hanno permesso di rifare il tetto della Collegiata. Un intervento arrivato in un anno simbolicamente molto forte: quello dei 500 anni dalla consacrazione della stessa Collegiata, intitolata al patrono Fiorenzo.

«L’intervento, da oltre un milione di euro, è stato interamente finanziato con i fondi del Pnrr per interventi di sicurezza sismica - spiega il parroco don Giuseppe Illica - l’appalto è stato gestito dalla Curia a livello diocesano».

È stata rimessa al suo posto la campana del 1769: si trova custodita nel suo campaniletto tra i pinnacoli della facciata da cui era stata rimossa per motivi di sicurezza.