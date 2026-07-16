Fondo sociale per lo sport: 45mila euro per aiutare i giovani a fare attività sportiva

Un'iniziativa che ha già aiutato 290 giovani ma che vuole fare ancora di più. Si consolida il Fondo sociale per lo sport, l'iniziativa promossa per sostenere l'accesso alla pratica sportiva dei giovani fino ai 18 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o con prole numerosa. La quinta edizione del bando, che quest'anno ha un plafond ancora più alto e complessivamente di 45mila euro, è stata presentata ieri mattina a Palazzo Rota Pisaroni alla presenza del consigliere di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Robert Gionelli, della sindaca Katia Tarasconi, del vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli e della componente del Consiglio di amministrazione di Conad Centro Nord Elena Soressi.



È inoltre attivo un servizio di help desk per esigenze di chiarimento e domande tecniche sulla procedura di compilazione on-line: mail Il Fondo sociale per lo sport è già aperto e resterà attivo fino all'11 settembre. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano nella provincia di Piacenza e a Vigevano potranno presentare domanda per l'assegnazione delle risorse, segnalando situazioni di particolare vulnerabilità economica. Il Fondo interviene a copertura delle quote di tesseramento, il cui costo annuo può variare da 300 fino a oltre 800 euro. Le domande possono essere presentate esclusivamente da realtà iscritte al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), con sede legale e operativa in provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano. Per formalizzare la propria candidatura, entro la scadenza fissata per le ore 18 di venerdì 11 settembre, le ASD devono utilizzare esclusivamente il Portale Richieste Online presente sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it, accedendo all’apposita modulistica. La valutazione qualitativa e quantitativa sarà effettuata da una Commissione costituita dai rappresentanti delle quattro realtà promotrici.È inoltre attivo un servizio di help desk per esigenze di chiarimento e domande tecniche sulla procedura di compilazione on-line: mail [email protected] o chiamando il numero 0523/311111.