Frana a Lisore, strada riaperta dopo l'intervento dei vigili del fuoco

Una frana ha interessato la strada per Lisore, nel territorio comunale di Cerignale, in Alta Val Trebbia. Detriti e massi sono caduti sulla carreggiata rendendo impossibile il transito in sicurezza. È successo nella tarda serata di ieri, lunedì 18 agosto. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Ottone e una squadra di vigili del fuoco di Bobbio. Fortunatamente, al momento del distacco della parete rocciosa nessun'auto stava percorrendo la strada.

«A scopo precauzionale - ha spiegato la sindaca di Cerignale Fausta Pizzaghi - abbiamo deciso in accordo con i vigili del fuoco di chiudere la strada per Lisore per tutta la durata della notte. Alle 8.00 di stamattina, martedì 19 agosto, la strada è stata riaperta alla circolazione e nell'arco di una settimana i detriti per ora posizionati a lato della carreggiata verranno portati via.»