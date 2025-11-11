«Francesca è morta a 24 anni, il suo ricordo a sostegno della ricerca»

«Dovrebbe essere vietato per legge perdere un figlio». Sono le parole che Marco Pirozzi ha pronunciato prima di presentare il libro 'Solo per Sempre' davanti a una platea emozionata e visibilmente colpita per una storia di dolore che, nel tempo, si è trasformata in speranza.

Marco Pirozzi è il padre di Francesca, studentessa universitaria morta a soli 24 anni a causa di un linfoma. Nello stesso periodo in cui stava preparando la tesi di laurea. Una soddisfazione che, purtroppo, non è riuscita a celebrare. Francesca non c'è più dal 2017, ma il suo ricordo resta vivo grazie alla fondazione che il padre ha voluto ideare per sostenere la ricerca oncologica attraverso la pubblicazione di libri e l'organizzazione di convegni.

«In questo libro racconto di quella quotidianità fatta di ospedali e visite, ma non solo - spiega Pirozzi -. Nell'ultimo anno di vita di Francesca ho avuto la possibilità di conoscerla meglio, creando un rapporto più vero e più forte».

Nella giornata di lunedì 10 novembre il libro e la storia di Francesca sono stati presenti al Palabanca Eventi grazie agli interventi di Marco Pirozzi e del professore Luigi Cavanna. Un dialogo intenso moderato dall'avvocato Antonino Coppolino.