Franco presenta le dimissioni all'Azienda sanitaria

Si torna a parlare delle vicende giudiziarie che hanno interessato negli ultimi mesi l'Ausl di Piacenza, ma questa volta per registrare alcuni passaggi legati ai protagonisti degli scandali che hanno caratterizzato le ultime settimane. Nei giorni scorsi, Cosimo Franco, primario di pneumologia accusato di peculato e truffa, non è più agli arresti domiciliari e il medico ha presentato all'Azienda le proprie dimissioni irrevocabili. L'Ausl, subito dopo l'arresto di Franco, aveva sospeso il primario.

Ai domiciliari dal 7 maggio scorso invece si trova Emanuele Michieletti che dirigeva il reparto di radiologia fino all'esplosione del caso legato ai presunti abusi sessuali ai danni di colleghe e infermiere durante l'orario di servizio all'interno del suo studio. In questo caso, l'Ausl, dopo il licenziamento per giusta causa notificato al medico subito dopo la deflagrazione della vicenda sul piano mediatico, è tornata sui propri passi e ha revocato il provvedimento prima di procedere con la sospensione. Si tratta di decisioni legate alle normative che non consentono il licenziamento per giusta causa, precedentemente all'avvio di un procedimento disciplinare.