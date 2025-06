Disavventura di due free climber sulla falesia di Vaccarezza, attaccati da un rapace non appena iniziata la salita. Si tratta di un allocco (un rapace notturno che può essere scambiato per un gufo) che ha nidificato sulle rocce e probabilmente difendeva i piccoli. Dal Cai di Piacenza è subito partito un tam-tam per informare dell’accaduto e mettere in guardia gli scalatori. Protagonisti della disavventura, avvenuta sabato mattina nel canyon nel comune di Bobbio, sono Gian Battista Fornaroli di San Rocco al Porto e Riccardo Cremaschi di Chignolo Po, entrambi storici soci del Club alpino. "Dopo aver fatto cinque o sei metri di arrampicata quell’uccello mi è piombato sulla testa" ha raccontato Fornaroli. Leggi tutto qui