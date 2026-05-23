Frontale fra auto a Mirabella di Rivergaro

Frontale fra due automobili poco dopo le 7 di questa mattina, sabato 23 maggio, a Mirabella, sulla provinciale 35 fra Niviano e Grazzano, all'incrocio con La Stoppa.

Dopo l'intervento della Pubblica Assistenza Valnure e dei sanitari del 118, si è reso necessario l'arrivo dell'elisoccorso per soccorrere un uomo sulla quarantina, trasportato a Parma. Ferita in modo più lieve una donna di 24 anni, che aveva difficoltà a camminare ed era dolorante. L'incidente si è verificato fra una Fiat Panda e una Toyota.