Fulmine colpisce un treno, linea ferroviaria in tilt

All'inizio la paura. Poi, col passare delle ore, il sentimento dei passeggeri del treno regionale veloce 2475 partito da Milano Centrale alle 17,30 si è trasformato in esasperazione. Un fulmine ha colpito il convoglio verso le 18,15 di oggi, 23 settembre 2025, all'altezza del comune di San Fiorano, mandando il tilt il sistema elettrico.

Il treno è arrivato in stazione a Piacenza verso le 21.15 con circa tre ore di ritardo. Rimasto bloccato a lungo a metà del tragitto, è stato trainato da una motrice inviata sul posto da Trenitalia.

Centinaia di viaggiatori hanno subito il disagio. Tra loro, anche tantissimi pendolari piacentini. «Abbiamo sentito una botta tremenda, è andata via la luce e il treno si è fermato», ha raccontato uno di loro. Visto il ritardo accumulato, parenti e amici si sono recati alla stazione di Piacenza per recuperare i loro cari. Anche tra loro rabbia ed esasperazione.

Pesanti le ripercussioni su tutta la linea. Ritardi di ore e treni cancellati.