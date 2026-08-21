Fuori strada in auto, restano in bilico fino all'arrivo dei pompieri
Disavventura con lieto fine ieri per nonno e nipote in zona Alta Valtidone
Redazione Online
|3 ore fa
Momenti di apprensione per un’auto con a bordo nonno e nipote che ha rischiato di ribaltarsi a bordo strada. È accaduto ieri pomeriggio in località Chiesuola, in Alta Val Tidone. Fortunatamente nonno e nipote sono rimasti illesi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, nell’affrontare una curva, è uscita di strada andando a infilarsi ai margini della carreggiata, quasi adagiandosi su un fianco. Sul posto i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino; è accorsa anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente nonno e nipote non hanno avuto bisogno di cure.
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