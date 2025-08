Fuori strada nella notte alla Moretta, ferita una giovane

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì lungo la strada della Moretta. Un'auto, con a bordo una ragazza, si è schiantata contro il guardrail. L'auto procedeva da Ziano verso Borgonovo. Ingenti i danni. Sul posto carabinieri di Borgonovo e vigili del fuoco. La donna alla guida, una 25enne di Castel San Giovanni, non sarebbe in pericolo di vita. Per soccorrerla e per liberare dai detriti è stato necessario chiudere temporaneamente la strada.