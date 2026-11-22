Un furgone risultato rubato nel Milanese una settimana fa è stato ritrovato nella zona del polo logistico di Castel San Giovanni da una guardia giurata di Metronotte di pattuglia nella zona. È successo nella serata di sabato 21 novembre. Sul posto sono giunti i carabinieri e all'interno del mezzo è stato trovato un carico di cialde di caffè, possibile provento di refurtiva. Le indagini sono in corso.