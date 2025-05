Furgone sui gradini e donna con tasso record: due denunce per guida in stato di ebbrezza

Due casi distinti di guida in stato di ebbrezza si sono verificati nelle ultime 48 ore nel piacentino, portando a due denunce, un sequestro amministrativo e due patenti ritirate.

Un uomo di 49 anni è stato denunciato nella notte tra il 28 e il 29 maggio per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato sorpreso alla guida di un furgone in condizioni psicofisiche alterate dall’alcol.

L’allarme è scattato poco prima delle 2, quando un residente di via Togliatti a Monticelli ha segnalato ai carabinieri la presenza di un veicolo che aveva terminato la propria corsa contro dei gradini della zona, rimanendo in bilico. L’uomo alla guida stava tentando di liberare il mezzo con alcune manovre, attirando l’attenzione del vicinato. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Villanova, che ha subito riscontrato i chiari segni di alterazione alcolica del conducente. Allertata la pattuglia del Radiomobile di Fiorenzuola, è stato eseguito un test etilometrico, che ha dato esito positivo con un valore a rilevanza penale, secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Il veicolo, intestato al padre del conducente, è stato rimosso con l’intervento di un carroattrezzi contattato da un familiare dell’uomo. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il 49enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Il secondo episodio è avvenuto poco prima, intorno alle 20 del 28 maggio, lungo la Statale 45 a Bobbio, in località Piancasale. I militari di una gazzella del Radiomobile di Bobbio hanno fermato una donna di 45 anni, residente a Piacenza, alla guida della propria autovettura. Sottoposta al test etilometrico, la donna ha riportato valori altissimi: 2,23 g/l e 2,12 g/l, più di quattro volte il limite legale. E’ stata denunciata in stato di libertà, la patente le è stata ritirata e il veicolo sequestrato amministrativamente