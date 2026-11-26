Furto nella notte al Museo Kronos, il museo della Cattedrale di Piacenza, in via Prevostura. Ignoti si sono introdotti all'interno della struttura dopo aver scavalcato il cancello esterno e raggiunto il piano terreno. Una volta qui, hanno forzato una finestra, riuscendo così a entrare negli spazi espositivi.

I ladri si sono quindi diretti verso i gioielli esposti, che sono stati saccheggiati. Ancora da ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo e da quantificare l'eventuale bottino.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Metronotte e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini.

«Il significato degli oggetti rubati è molto più importante del loro valore economico - l'amaro commento del direttore Manuel Ferrari -. Stiamo parlando di ex voto, preziosi offerti per grazia ricevuta dalle persone». Doni utilizzati per esprimere gratitudine a seguito di un preghiera esaudita.