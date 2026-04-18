Gare e Olimpiadi di soccorso, Piacenza ospita il futuro di Croce rossa

Inaugurato nel cuore di Piacenza la due giorni di competizioni organizzate per mettere alla prova volontari e studenti sulle attività di primo soccorso. Il sole ha illuminato il pomeriggio dedicato alle gare regionali dedicate ai volontari di Croce rossa che nelle varie postazioni collocate tra i simboli storici e culturali della nostra città hanno messo alla prova le proprie competenze tecniche oltre che le capacità di lavorare in squadra, comunicare efficacemente e gestire situazioni complesse e stressanti.

Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, Unità e universalità. I sette principi fondamentali che sorreggono il movimento internazionale di Croce rossa e che oggi sono stati celebrati alla perfezione durante le gare regionali di primo soccorso organizzate per la prima volta nella nostra città. "Evento di fondamentale importanza - ha evidenziato il presidente del comitato piacentino di Croce rossa Giuseppe Colla - perché ci consente di ospitare decine di amici volontari provenienti da tutta la regione e anche da fuori, offrendoci l'occasione di far conoscere la nostra realtà nell'anno del 160esimo anniversario e, al contempo, la nostra città".

Protagoniste della manifestazione le squadre provenienti da Carpineti, Scandiano attive in provincia di Reggio Emilia e - fuori dai confini regionali - quella ligure di Pontedassio, nel territorio di Imperia.

"Un'occasione che favorisce la crescita e l'aggregazione - precisa la delegata tecnica regionale di Croce rossa in ambito Salute, Monia Ruffini -. Investiamo nella formazione con giornate come queste, ma anche sulla bontà dello stare insieme nella costruzione della Croce rossa di domani". "Si tratta di un momento formativo rilevante che attraverso simulazioni e cinque scenari differenti in ambito sanitario obbligheranno i partecipanti a intervenire senza il supporto di presidi che notoriamente sono a disposizione dell'equipaggio" spiega Alice Brizzi, referente Comunicazione della Croce rossa Piacenza.

L’evento ospitato dalla Croce rossa di Piacenza è quindi iniziato oggi e proseguirà anche domani con le olimpiadi di primo soccorso dedicate agli studenti. Due giorni di formazione e divertimento che plasmano il futuro del movimento.