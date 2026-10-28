Gasolio agricolo, «i fondi annunciati non corrispondono alla realtà»

Sessanta milioni di euro a fondo perduto per il gasolio agricolo acquistato tra il primo giugno e il 15 ottobre, con un contributo massimo del 20%: è la misura contenuta nel decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193. Confagricoltura nazionale, guidata dal presidente Massimiliano Giansanti, l’ha definita un segnale importante in un momento di grave difficoltà e ha chiesto all’Unione europea di fissare un tetto al prezzo dei carburanti nel mercato unico.

A fare il punto per il territorio è Confagricoltura Piacenza per voce del presidente Umberto Gorra. «Condividiamo il giudizio nazionale — afferma Gorra — ma ai nostri associati dobbiamo un’analisi franca: un aiuto si misura da quanto arriva davvero in azienda, non dagli annunci.»

Le domande possono essere presentate dal 28 ottobre fino al 20 novembre: una finestra molto stretta, per la quale Confagricoltura Piacenza invita tutti gli agricoltori potenzialmente interessati a preparare e consegnare quanto prima agli uffici, se non già rese disponibili, le fatture di acquisto del carburante. La procedura utilizza lo stesso applicativo simile a quello già impiegato per il credito d’imposta su carburante agricolo: le fatture vanno fornite preferibilmente in formato XML.

«Il contributo non può superare il 20% della spesa sostenuta e comunque fino a un massimo di 50.000 euro, ma con 60.000.000 di euro stanziati, a fronte di consumi di gasolio, nel periodo di riferimento, stimati più di un miliardo di litri, il contributo effettivo sarà presumibilmente irrisorio e di molto lontano dagli annunciati 45 centesimi/litro — prosegue Gorra — almeno questa volta è un aiuto diretto, ma ciò che ci rammarica è uno schema ormai abbastanza comune che vede annunciare aiuti poi fortemente ridimensionati nella loro portata o resi non fruibili pienamente per una serie di ostacoli. Il credito d’imposta sui fertilizzanti è stato azzerato, ad esempio, mentre il credito d’imposta sul gasolio acquistato tra marzo e maggio è utilizzabile soltanto in compensazione, ad oggi, entro il 31 dicembre. Chi in quella finestra non ha debiti fiscali e contributivi sufficienti vede il beneficio ridursi o sfumare e le piccole aziende sono le prime a restarne escluse». Anche i tempi contano – rileva Confagricoltura Piacenza - tre settimane per presentare le domande chiedono alle imprese e ai Centri di assistenza agricola l’ennesimo sforzo.

«Le nostre imprese continuano a seminare, raccogliere e allevare anche se ogni litro di gasolio pesa sui conti - conclude Gorra — a loro non servono promesse, ma risorse certe e procedure che funzionino: è su questo che, a Roma come a Bruxelles, misureremo le scelte dei prossimi mesi».