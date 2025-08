Gattino incastrato nel muro, salvato dai vigili del fuoco

Rischia di morire per trovare un rifugio, viene salvato dai vigili del fuoco e ora può davvero trovare una casa. Disavventura a lieto fine per un gattino molto piccolo rimasto incastrato fra due muri a Rivergaro nel pomeriggio di domenica 3 agosto. Il micetto si era infilato in un'intercapedine tra due ville in via Tacella, insieme ad altri due gattini. I cuccioli, probabilmente nel tentativo di trovare un riparo, erano rimasti bloccati nella fenditura, larga solo 7-8 centimetri e profonda circa un metro e mezzo, e nascosta da una siepe.

Il gattino incastrato nell'intercapedine

I loro miagolii disperati sono stati uditi dagli abitanti delle case che, dopo aver capito da dove provenivano, hanno cercato di tirare fuori i gattini utilizzando bastoni e altri attrezzi di emergenza. Ma sono riusciti a liberare soltanto due tre cuccioli. Hanno così deciso di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per circa mezz'ora prima di riuscire a recupare, utilizzando strumenti flessibili come canaline per impianti elettrici, il terzo micetto. Visibilmente spaventato ma in buone condizioni, il piccolo e i suoi fratellini sono stati poi affidati ai residenti che avevano richiesto l'intervento. Dopo averli accuditi, a quanto risulta, hanno scelto di affidarli ad un'associazione.