Gazebo pro alberi, arrivate le sanzioni ma parte il ricorso

Redazione
|1 ora fa
E alla fine le annunciate sanzioni al gazebo pro alberi di piazza Cittadella sono arrivate.
Dopo le rilevazioni effettuate dalla polizia municipale, l’atto amministrativo conseguente è alla fine approdato a chi risultava aver chiesto l’autorizzazione alle autorità di pubblica sicurezza, Barbara Gardella, attivista, insieme a tanti altri, sul dissenso per i progetti dell’area monumentale intorno a Palazzo  Farnese. Le sanzioni riguardano nella fattispecie l’occupazione di sede stradale per la quale è stata rilevata una violazione del codice della strada, qui il valore della sanzione è di 177 euro. Altri 54 euro circa riguardano invece il danneggiamento contestato del verde pubblico, che suona paradossale verso chi il verde lo ha sempre difeso. Per la prima sanzione è stato depositato un ricorso al giudice di pace, come conferma la referente del presidio Gardella. Per la seconda contestazione si valuta un'ulteriore azione.
