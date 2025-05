Genepreto, Fabio Buzzi passa il testimone del ristorante

Dopo più di vent'anni a servire tra i tavoli e intrattenere gli ospiti per Fabio Buzzi, 67 anni ristoratore di Genepreto, è ora di tirare i remi in barca. Nel suo ristorante nella frazione collinare di Alta Val Tidone sono passati volti noti e meno noti. Tutti sono stati accolti con calore, un sorriso e tanta giovialità. Per celebrare il passaggio di testimone tra lui e i suoi famigliari, che continueranno a condurre il ristorante di Genepreto, sono venuti a festeggiarlo i suoi amici e clienti più affezionati, tra cui qualche volto noto come Enrico Beruschi o la cantante e conduttrice Elisabetta Viviani e tanti altri.