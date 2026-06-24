Germoglio, via libera all'ampliamento del nuovo fabbricato

Sì della Conferenza dei servizi per l'ampliamento dell'edificio che serve a potenziare i laboratori didattici e ludici collegati alla fattoria, rivolti ad anziani e bambini.

Ha avuto il via libera della Conferenza dei servizi il progetto della cooperativa sociale "Il Germoglio" per la realizzazione nella sede di via Bubba di un nuovo fabbricato destinato a potenziarne l’attività ricreativa e didattica rivolta a scolaresche e soggetti fragili. L’organismo interistituzionale chiamato a esaminare i piani edilizi ha alzato disco verde in ragione dell’interesse pubblico della proposta che richiede una variante urbanistica sull’area oggetto di intervento che dalla classificazione “prevalentemente residenziale” passa ad “attrezzature sanitarie e assistenziali”.

Il progetto, presentato a fine 2025, prevede la realizzazione di un fabbricato monopiano di 165 metri quadrati di superficie utile (280 di superficie non permeabile) da adibire ad aula per attività di laboratorio destinate a bambini e ragazzi, ma anche ai gruppi di anziani che fanno visita a “Il Germoglio” e alla sua fattoria didattica. All’interno dei 40mila metri quadrati tra via Bubba e via Goitre su cui la sede del Germoglio si estende, l’area in questione è una porzione di 6.500 mq posizionata sul versante di via Goitre, nelle adiacenze del parco giochi e della fattoria con pony, asini, capre, galline, anatre, pavoni, piccioni, che rappresenta una delle specificità della cooperativa sociale presieduta da Mariano Cobianchi.