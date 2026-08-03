Gestione campi rugby, sì al progetto Lyons e al Palafranzanti conferma per la Bakery
Per l’impianto di via Rigolli e via Bagarotti l’ok della Conferenza dei servizi. Affidamento definitivo (15 anni) per il palazzetto del basket
Gustavo Roccella
|49 minuti fa
L'accordo riguarda anche il PalaFranzanti, il palazzetto del basket
Arriva il via libera della Conferenza dei servizi sul progetto targato Lyons per la gestione e riqualificazione dei campi comunali di rugby Guarnieri in via Rigolli e Bertolini in via Bagarotti, dove storicamente ha sede l’associazione sportiva. La proposta, che ha la forma del Partenariato pubblico privato (Ppp), era stata sottoposta ad avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per progetti alternativi «finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e alla successiva gestione degli impianti» in questione, senza però che altri candidati si siano fatti avanti.
Fermo restando che l’ultima parola spetterà al consiglio comunale, ora c’è il disco verde dell’organismo composto da enti e istituzioni chiamati a valutare la convenienza pubblica del Ppp. Alle richieste di chiarimenti e integrazioni avanzate in sede di Conferenza dei servizi l’associazione Rugby Lyons ha risposto «aggiornando i seguenti documenti: relazione di fattibilità tecnica, cronoprogramma, piano economico-finanziario, e allegando planimetrie e tavole grafiche dettagliate descriventi il progetto». E’ quanto si legge nel provvedimento del Comune che fa proprio il parere favorevole dell’organismo tecnico.
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