Gestione dei profughi: Cassolo viene escluso, resta l'ipotesi Groppallo
Gara aggiudicata alla coop Igea di Vercelli, in attesa di affidare il servizio.
Paolo Marino
|3 ore fa
Partecipanti all’assemblea pubblica che si è tenuta alcuni giorni fa a Groppallo
A Cassolo di Bobbio nessun profugo in arrivo. Al contrario, la partita dell’accoglienza è ancora aperta a Groppallo, frazione a mille metri di altitudine nel comune di Farini. Possono riassumersi così le notizie emerse nella giornata di ieri, dopo che ha iniziato a circolare il decreto di aggiudicazione, firmato dalla prefetta Patrizia Palmisani, della gara pubblica per selezionare operatori economici chiamati a gestire strutture di accoglienza straordinaria costituite da “centri collettivi fino a 50 posti”.
Nel documento, datato 21 maggio, si legge che l’aggiudicazione definitiva è andata alla cooperativa sociale Igea di Vercelli. Una conclusione annunciata, trattandosi dell’unico soggetto che aveva partecipato alla gara.