Giardino della ricerca intitolato al fotoreporter Andy Rocchelli
L'area verde si trova a Pavia
Mariangela Milani
|1 ora fa
Andrea Rocchelli
Domenica 24 maggio, a 12 anni dalla morte del fotoreporter Andy Rocchelli, tra i fondatori del collettivo di fotografi Cesura di Pianello, il Collegio Ghislieri di Pavia gli intitolerà il Giardino della Ricerca.
Alle 10 interverranno il giornalista Michele Serra, valtidonese d’adozione, e l’ex magistrato Gherardo Colombo. A seguire verrà presentato il podcast “Andy Rocchelli Adrei Mironov (operatore ucciso insieme a Rocchelli), la ricerca della verità” a cura dei giornalisti Enrico Rotondi e Agostino Zappia. Infine verrà scoperta la targa.
Il 24 maggio del 2014 Andrea, Andy, Rocchelli tra i fondatori del collettivo di fotografi Cesura di Pianello perse la vita ucciso da un colpo di mortaio. Si trovava in Donbass, a Sloviansk, per documentare le sofferenze della popolazione stretta tra l’esercito e la Guardia nazionale ucraina da una parte, e gli indipendentisti filorussi dall’altra.